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    18.05.2020 - 00:07 |

    Sorunlar çözülüyor

    Sorunlar çözülüyor

    İş dünyasının salgın dönemindeki sıkıntılarını dinleyip 70 maddelik öneri paketini hükümete sunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Taleplerimizin büyük bir kısmı hayata geçirildi” dedi.

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, video konferans aracılığıyla Ege Bölgesi’ndeki oda ve borsa başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Toplantıda, salgın sürecinin ülke ekonomisine etkileri, bugüne dek alınan ve alınması gereken önlemlerle ilgili öneriler değerlendirildi.

    Toplantılar sürecek

    İş dünyası ile hükümet arasında köprü görevi üstlenip sıkıntıları en hızlı şekilde ilettiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bugüne dek oda ve borsalardan gelen önlem önerileriyle ilgili hükümete 70 madde sunduk. Bunların büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye devam ediyor. Sonrasında da sizlerle istişare içinde sorunları ve önerilerimizi iletmeye devam ettik. Her gün yeni bir konu, yeni bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hiç ara vermeden üyelerimizle teması sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

    Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların salgın sürecindeki vizyonu ve çalışmalarından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

    MİTSO’DAN TEŞEKKÜR

    TOBB olarak ekonomi için hazırlanan destek paketlerine katkı sağladıkları gibi normalleşme sürecinin planlanmasına da katkı sağladıklarını belirten Rifat  Hisarcıklıoğlu, “İyi planlanmış bir şekilde yürüttüğümüz takdirde, bu süreci en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum” dedi. Toplantıda konuşan Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Başkanı Reşit Özer de, “Bu süreçte özellikle oda üyelerimiz nefes kredisinin yeniden başlatılmasından çok memnun oldular. Bu nedenle size teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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