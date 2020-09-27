Sosyal belediyeciliğin kalesi

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 500’ü ilk ve ortaokul, 300’ü lise, 150’si ise üniversite olmak üzere toplam 950 öğrenciye aylık olarak düzenli eğitim yardımında bulunacak. İlk, orta ve lise için başvurular, 30 Eylül gününe kadar www.kusadasi.bel.tr üzerinden yapılabilecek. Üniversite öğrencileri ise 1-31 Ekim günleri arasında yine aynı adres üzerinden başvuruda bulunabilecek. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkililerinin değerlendirilmesinin ardından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına her ay düzenli olarak ödeme yapılacak.

‘En büyük görevimiz’

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, en önemli görevlerinin halka hizmet etmek olduğunu belirtti, “Başkanımız Sayın Ömer Günel, Kuşadası’nı değiştirmek, daha güzel bir noktaya getirmek için bir seferberlik ilan etti. Sürdürülebilir sosyal belediyecilik anlayışından asla taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.

Kıyıda temizlik

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) üyeleri ve çevreci gönüllüler, “Uluslararası Kıyı Temizleme” etkinliği kapsamında, Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destek ile Karaova Mahallesi sahilinde temizlik yaptı. Dünya genelinde aynı anda 110 ülkede birden düzenlenen etkinliğe, Milli Windsörfçü Luis Göktepe de katıldı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlik, 100 kilogram katı atığın türlerine göre ayrılarak rapor hazırlanması için yetkililere teslim edilmesiyle sona erdi.

1 milyonu aştı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül ile birlikte S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren Emek Atölyesi’ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Ayşegül Dağlı, Başkan Ömer Günel ve milletvekillerine 30 kadının gönüllü olarak maske üretiminde çalıştığı atölyenin faaliyetlerinden bahsetti.

Atölyede bugüne kadar 220 bini çocuklar için olmak üzere toplam 1 milyon 172 bin maske üretildiğini belirten Başkan Günel, “Üretilen maskelerin çoğunu hemşehrilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Ayrıca farklı kurumlardan maske siparişi alarak kooperatifimizin gelir elde etmesini sağladık. Emek Atölyemiz faaliyetine aralıksız devam edecek. Bu çatı altında gönüllü olarak çalışan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu. Milletvekili Tezcan da emeği geçen herkesi kutladı, “Tüm kurumlara örnek gösterilecek bir çalışma” dedi.

Çevre için iki teker

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında benzin, motorin ve LPG gibi yakıtlarla çalışan motorlu araçların neden olduğu hava kirliliğine karşı farkındalık yaratmak amacıyla işe bisikletle gitti. Temiz bir hava için karbondioksit salınımını azaltmanın önemine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan iklim değişikliği ve çevresel sorunlar küresel ölçekte bir tehdit halini almaya başladı. Bu nedenle Aydın Büyükşehir ile iş birliği içerisinde yaşama geçirdiğimiz Trafik Sakinleştirme Projesi’nin son etabının tamamlanmasının ardından sahil şeridimizde geniş yaya yolları ve 19 kilometre uzunluğa sahip bir bisiklet yolu yer alacak. Uzun vadede kent merkezimizi trafiğe kapatmayı ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.