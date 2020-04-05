Sosyal birliktelik

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları, koronavirüs salgınıyla ilgili eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri acil eylem planını uygulamaya başladı. Eğitim Kurumları Başkanı Oğuzhan Özkaya, “Yönetim kurulumuz doğal olaylar gibi durumlar için zaman zaman senaryolar ve B planları geliştirir. Hiçbir zaman kullanmamayı dilesek bile bu pandemide olduğu gibi hazırlıksız yakalanmadık” şeklinde konuştu.



Birebir dersler

Okulların kapanmasından önce tüm hazırlıkların bitmiş olduğuna dikkat çeken Özkaya, şöyle konuştu: “Bire birler ve soru çözümleri konusunda uzaktan online eğitim konusunda ağustos ayından bu yana çalışmalarımız vardı. Pandemi ortaya çıkar çıkmaz bu çalışmalara ağırlık verdik. Hafta içi 09.30- 17.00 saatleri arasında tıpkı okulda olduğu gibi ders işliyoruz. Ders saatimizi 20 dakika ile sınırladık çünkü öğrencinin evinde dikkati daha kısa sürede dağılıyor. 60 adet akıllı tahtayı öğretmenlerimizin evine yerleştirdik.”



Günde 250 maske

Sağlık Bakanlığı’ndan izin alarak okulun tekstil atölyesinde maske üretimine başladıklarını anlatan Özkaya, günde 250 maskenin Güzelyalı ve Güzelbahçe kurs merkezlerinde ve Karabağlar Fen Lisesi’nde 65 yaş üzeri yakınları olanlara ücretsiz dağıtıldığını söyledi. Özkaya ayrıca yemekhane personelinin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık çalışanlarına her gün 85 kişilik ikram sunduğunu belirtti.