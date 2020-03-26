Sosyal mesafe ayarı

26.03.2020 - 00:02 |
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Ödemiş Belediyesi zabıta ekiplerince belediye hizmet binaları, kamu kurumları, eczaneler, tren istasyonları, banka şubeleri ve ATM’ler gibi halkın yoğun şekilde bulunup sıra beklediği alanların zeminine, “Sağlığınız için burada durun, mesafenizi ve sağlığımızı koruyalım. 1 metre uzak duralım” ifadelerinin yer aldığı çıkartmalar yerleştirildi. Başkan Mehmet Eriş, tüm imkanlarıyla virüs riskine karşı çalıştıklarını belirtti.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.