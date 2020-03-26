Sosyal mesafe ayarı

Ödemiş Belediyesi zabıta ekiplerince belediye hizmet binaları, kamu kurumları, eczaneler, tren istasyonları, banka şubeleri ve ATM’ler gibi halkın yoğun şekilde bulunup sıra beklediği alanların zeminine, “Sağlığınız için burada durun, mesafenizi ve sağlığımızı koruyalım. 1 metre uzak duralım” ifadelerinin yer aldığı çıkartmalar yerleştirildi. Başkan Mehmet Eriş, tüm imkanlarıyla virüs riskine karşı çalıştıklarını belirtti.