Sosyal tesisler açıldı

Tesisleri kademeli olarak hizmete açacaklarını ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Akvaryum Kafe ile başladık. Tüm hijyen önlemleri alındı. Gelecek hafta Pelikan Kafe de hizmete girecek. Salgının en çabuk yayılma yollarından birinin el teması olduğunu göz önünde bulundurarak tesislerimizde QR kodlu menü dönemini de başlattık” dedi.