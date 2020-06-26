26.06.2020 - 00:04 |
Sosyal tesisler açıldı
Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan Çiğli Belediyesi Sosyal Tesisleri, yeni normal düzen koşulları doğrultusunda tekrar kapılarını açtı.
Tesisleri kademeli olarak hizmete açacaklarını ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Akvaryum Kafe ile başladık. Tüm hijyen önlemleri alındı. Gelecek hafta Pelikan Kafe de hizmete girecek. Salgının en çabuk yayılma yollarından birinin el teması olduğunu göz önünde bulundurarak tesislerimizde QR kodlu menü dönemini de başlattık” dedi.
Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.