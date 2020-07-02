Soydan, görevde

İnternet üzerinden gerçekleşen törenle 2019-2020 dönemi Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek görevini Ertan Soydan’a devretti. Bölge olarak değişim ve eğitim olmak üzere iki ana hedeflerinin olduğunu dile getiren Ertan Soydan, “Özellikle gençlerimiz için eğitim projelerimiz ana hedefimizi oluşturuyor. Dönem projemiz ise ‘Dijital Rotary Kampüsü’, yani dönem içinde düzenleyeceğimiz Dijital Dönüşüm-Endüstri 4.0, Temiz ve Yaşanabilir Çevre, Learning Center gibi tüm eğitim faaliyetlerimiz bu kampüsün içerisinde yer alıyor. Yaptığınız herhangi bir şey dünyanın herhangi bir başka yerinde başka birisi için bir fırsat yaratır. İşte bu sebeple temamız olan ‘Rotary Fırsatlar Yaratır’ ile insanlığa dokunmaya devam edeceğiz” dedi.