Soyer, İEF’in tadını çıkardı

Stantları tek tek gezen ve katılımcılarla sohbet eden Soyer’e, yurttaşların ilgisi büyük oldu. Soyer’in ilk durağı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini ve yürüttüğü projeleri tanıttığı Biz İzmir Meydanı oldu. Soyer, İzmir Metro A.Ş ile İZBAN standında, yakında Kordon’da hizmete girecek nostaljik tramvay maketini inceledi. Fuar Sokağı’nı gezen Soyer’in bir sonraki durağı, buluştuğu Akdeniz Mutfağı oldu.