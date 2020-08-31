Soyer’den bayram turu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için hazırlanan üstü açık otobüsün önünde Zafer Korteji’ne eşlik etti. İzmirlileri bisikletiyle selamladı. Üstü açık otobüse binmesine izin verilmediğini bu sebeple bisikletiyle korteje katıldığını açıklayan Başkan Soyer, “30 Ağustos özgürlük ve bağımsızlığımızın bayramıdır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bir ulusun zincirlerini kırdığı gündür. İzmir Marşı’yla geldik” dedi.