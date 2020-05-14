Soyer’den teşekkür

Tablonun memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Başkan Tunç Soyer, İzmirlilere teşekkür etti, “tedbire devam” mesajını verdi. Toplu taşımayı kullanmak yerine, mümkünse yürünmesini ya da bisiklet kullanılmasını öneren Başkan Soyer, “Bisiklet kullanımını artırmak ve özendirmek için çalışmalarımız da var. Yakında duyuracağız. Toplu taşımayı kullanmak zorundaysak yoğun saatlerde değil, 10.00-16.00 saatleri arasında çıkmaya özen gösterelim. Maskesiz dolaşmayalım” diye konuştu.



Şeytan Deresi şenleniyor



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Şeytan Deresi’ndeki orman restorasyon çalışmasını yerinde inceledi. Soyer, “Şehir içi parklar yeşil koridorlarla ormanlara ve doğal alanlara bağlanacak. Bunun Türkiye’de örneği yok” dedi. İzmir’de büyük orman yangının yol açtığı tahribatın yaralarını sarmak ve İzmirlilerin doğayla bütünleşebilmesi sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Orman İzmir kampanyası devam ediyor. Başkan Tunç Soyer, kampanya kapsamındaki Yaşayan Park projesinin bir ayağı olan Bornova Şeytan Deresi’ndeki orman restorasyon çalışmasını ve boy veren fidanları yerinde inceledi. Soyer, “Doğayı şehirle birleştiriyoruz. İzmirlinin evinden çıkıp yeşil koridorlarla araca binmeden doğaya erişebilecekleri bir yeşil altyapı stratejisi hazırladık” dedi.



19 saniyede doldu



İzmir Büyükşehir’in yarınki açıkhava sinema gösterimine ilgi büyük oldu. ‘Bayi Toplantısı’ filminin 6 noktada eşzamanlı olarak gösterileceği etkinliğe kayıtlar 19 saniyede doldu. İnternet sayfasını 66 bin kişi görüntüledi. Etkinliğe, içinde ikişer kişinin olduğu 750 araç katılacak.