Soyer’den teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz Varız” dayanışma kampanyasında görev alan gönüllülerle, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde buluştu. Gençlerin sevgi gösterileri ve coşkulu tezahüratlarıyla karşılanan Soyer, İzmir’de bir iyilik hareketi başlattıklarını ve bütün Türkiye’ye ilham verdiklerini belirtti. “Siz geçici işçi sıkıntısı çeken üreticinin yanında, et girmeyen mutfaklarda, her yerdeydiniz. Her biriniz ile tek tek iftihar ediyorum” diyen Soyer, şöyle konuştu:

“Bütün çalışma azmimiz, çalışma şevkimizi sizden alıyoruz. Emin olun sizin varlığınızı bildiğim için bizi asla yıkamayacaklarını da biliyorum. 170 bin haneye ulaştık. 170 bin hane demek, İzmir nüfusunun yaklaşık yüzde 20’si demek. Siz zor ve karanlık günlerde ışık oldunuz, ışık saçtınız. Sizlerin enerjisi, gücü ve sizlerin bu kocaman yürekleri ile çok daha güzel bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız.”