Soyer’den, Uzundere’deki depremzedelere ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedelere tahsis ettikleri Uzundere’deki konutlara yerleşen aileleri ziyaret etti. Soyer, “Yaşadığınız sıkıntıları, acıları yüreğimizde hissediyor, bunu hafifletmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Biz sadece bugün değil her daim yanınızdayız” diye Soyer, bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Uzundere’deki konutlara eşi emekli öğretmen Nazan İnan ile yerleşen emekli Milli Eğitim müfettişi Tamer İnan, “Depremin ikinci haftasında ev sahibi olduk. Sizin uzattığınız bu el bizim acılarımızı hafifletmeye çok yardımcı oldu. Gerçek hizmet işte bu” diye konuştu.

1 yıl yaşayacaklar

Annelerinin göçük altında kaldığı için hastanede tedavisinin sürdüğünü belirten Depremzede Resul, Ekrem ve Mustafa Tolu kardeşler de, “Babamızla birlikte buraya geldik. Zor günlerde yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz” dedi.

Büyükşehir’in, Karabağlar Uzundere’de bir yıl boyunca ücretsiz olarak depremzedelerin kullanımına sunduğu dairelerde yaşam başladı. Depremzedeler bir yıl boyunca kalacakları konutlardan ayrılırken mobilyaları ve beyaz eşyaları da yanlarında götürebilecekler. Elektrik, su, yakıt faturaları ve ortak giderler de bir yıl boyunca Büyükşehir tarafından ödenecek. Her birinde 56 daire bulunan 4 bloktaki 224 konutu için başvurular devam ediyor.