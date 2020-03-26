Soyer’e tam destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in koronavirüsten olumsuz etkilenen öncelikle desteğe muhtaç yaşlılar için yaptığı çağrıya, meslek odaları ve bazı iş insanları sessiz kalmadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in koronavirüs krizinden olumsuz etkilenen öncellikle desteğe muhtaç yaşlılar için yaptığı çağrı büyük ilgi gördü.

Başkan Soyer’in, “Bu zor günleri birbirimize kenetlenerek aşacağız. Size söz veriyorum. Kapısını çalmadığımız, ihtiyacını sormadığımız büyüğümüz kalmayacak. Çaresiz ve kimsesizlere öncelikle ulaşacağız. Bu sözü verirken kendime, belediyemize ve sağduyulu İzmirlilere güveniyorum. İhtiyaç sahibi insanlarımıza ulaşmak amacıyla bir dayanışma ağı kuruyoruz. Bu doğrultuda bir ailenin aylık hijyen ve gıda ihtiyacını karşılayacak yardım paketleri oluşturabilirler. Biz bu konuda lojistik destek sağlayacağız. Odalarımız, iş insanlarımız, durumu iyi olan yurttaşlarımızın bu yolda bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum” çağrısı karşılık buldu.

Hijyen paketleri

Meslek odaları, bazı iş insanları gıda ve hijyen paketleri oluşturmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi de bunları yerine ulaştırmak için kolları sıvadı. Başkan Soyer, “Demokrasinin beşiği İzmir, kriz döneminde çağrımıza gönüllülük esasıyla büyük destek verdi. Odalara, STK’lara, gönlü güzel insanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Kimse kendini çaresiz ve kimsesiz hissetmeyecektir” dedi.

Açıkta gıdaya yasak!

Bu arada bazı kötü niyetli kişilerin Başkan Tunç Soyer’in adını kullanılarak iş insanlarından yardım istediği, yaşlıları yardım bahanesiyle dolandırmaya çalıştığı duyumları üzerine belediye yetkilileri İzmirlileri uyardı. Yetkililer, yardımda bulunmak isteyenlerin Büyükşehir’in 444 40 35 ve 185 numaralı telefonlarına ulaşmasını istedi.

Büyükşehir Belediyesi açıkta gıda satışını da yasakladı. Yasağın ardından Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler özellikle gıda satan mekânları denetlemeye başladı.