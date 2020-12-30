‘Söz konusu hizmetse parti ayrımı yapmayız’

Hizmet noktasında parti ayrımı yapmadan çalıştıklarını belirten Turan, “Tarihin emaneti Çanakkale gibi ortak bir paydamız var. Bizim bu hassasiyetimizin karşılığını CHP’lilerden de görmek istiyoruz. Diyalog ve samimiyet karşılıklı olunca anlam kazanır. CHP’li İl Genel Meclisi üyelerinin şehrimizin bütçesindeki adaletsiz davranışı, şehrin en önemli markalarından Gestaş’ın gemi almak için borç ve kredi talebinin kabul edilmemesi gibi konulara üzülerek şahit olduğumuzu sayın başkana ifade ettik. Nasıl kısa daha önce mezarlık yeri, hafriyat yeri, kredi talebi gibi konularda yardımcı olduysak belediye üzerine düşeni yaptığında sosyal konutların dönüşümü başta olmak üzere her konuda da desteğe açığız” dedi. AK Partili Bülent Turan’ın, Başkan Ülgür Gökhan ile gerçekleştirdiği görüşmeye Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel de eşlik etti.