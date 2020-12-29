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    HaberlerEge Haberleri Söz verdi yetiştirdi!
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    29.12.2020 - 00:03 |

    Söz verdi yetiştirdi!

    Söz verdi yetiştirdi!

    505 daireden oluşan Yeni Karesi Konutları’nın 1. etap çalışmalarının yüzde 98’i tamamlandı. Daireler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın söz verdiği 31 Ocak 2021’e yetişecek, sahiplerine anahtarlar teslim edilecek. Konutların 2018 yılında durdurulan inşaat çalışmaları, Başkan Yılmaz’ın göreve gelmesinin ardından yeniden ihaleye çıkılarak 20 Ocak 2020’de yediden başlamıştı. Daireler, Başkan Yücel Yılmaz’ın söz verdiği 31 Ocak 2021’e yetişecek. Toplamda 10 blok 505 daire ve ticaret merkezinden oluşan projede A 1,2,3,4 bloklardaki dairelerin tamamı satıldı, B bloklarda kalan son 48 dairenin satışına halen devam ediliyor.

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