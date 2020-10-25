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    HaberlerEge Haberleri Sözünü tuttu
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    25.10.2020 - 00:00 |

    Sözünü tuttu

    Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, seçim vaatlerini teker teker yerine getiriyor.

    Sözünü tuttu

    Sosyal belediyecilik alanında, kentte bir ilke imza atan Nazilli Belediyesi, 23 Nisan Parkı’nda ücretsiz WiFi hizmeti vermeye başladı. ‘nazillibelediyesiwifi’ ismiyle yayınlanan kablosuz ağa dahil olan kullanıcılar, kamusal alanlarda internet kullanımını düzenleyen 5651 sayılı yasa gereği T.C. kimlik bilgilerini girip cep telefonlarına gelen SMS şifresiyle doğrulama yapmaları halinde ücretsiz hizmetten yararlanabiliyor.

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