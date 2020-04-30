30.04.2020 - 00:01 |
Spil Dağı Milli Parkı’nda ses seda yok
Manisa Şehzadeler’de her yıl birçok turistin ziyaret ettiği Spil Dağı Milli Parkı, koronavirüs nedeniyle ziyarete kapalı olduğu için konuklarını ağırlayamıyor.
Havaların ısınması, ağaçların, endemik bitki türleri ve Manisa lalelerinin de çiçek açmasıyla seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıktı, ancak kısıtlama nedeniyle bölgede güvenlik görevlilerinin dışında kimse bulunmuyor.
Irak'tan getirilen 149 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 149 Türk vatandaşı, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.