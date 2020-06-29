Spil’in efendisi!

MANİSA’da yer alan Spil Milli Parkı’nda, Osmanlı döneminden bu zamana kadar geldiği sanılan yılkı atları, özgürce dolaşıyor. Fotoğrafçı İsa Göbeklioğlu, “Yılkı atları Spil Dağı’na ayrı bir değer katıyor” diye konuştu.

Sayılarının 1500’e ulaştığı tahmin ediliyor.