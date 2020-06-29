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    HaberlerEge Haberleri Spil’in efendisi!
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    29.06.2020 - 00:03 |

    Spil’in efendisi!

    Spil’in efendisi!

    MANİSA’da yer alan Spil Milli Parkı’nda, Osmanlı döneminden bu zamana kadar geldiği sanılan yılkı atları, özgürce dolaşıyor. Fotoğrafçı İsa Göbeklioğlu, “Yılkı atları Spil Dağı’na ayrı bir değer katıyor” diye konuştu.

    Sayılarının 1500’e ulaştığı tahmin ediliyor.

    İzmir'de kız arkadaşına sokak ortasında saldırmıştı! Serbest bırakıldıİzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı H.K.'yı (16) bulvarın ortasında darbeden H.K. (20), polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi. H.K. (20), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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