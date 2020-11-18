‘Sri Lanka’da Yatırım fırsatı çok’

İki ülke arasındaki toplam ticaret cirosunun 200 milyon doları aştığını belirten EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Ülkeler arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme ile gümrük iş birliği anlaşmalarının imzalanması olarak bir girişimde bulunuldu. İş insanlarımız Güney Asya ülkelerinde zaten potansiyele sahip, bu anlamda Afrika’ya da açılma anlamında Sri Lanka bir hub olabilir. Öte yandan 2004’teki yıkıcı tsunaminin ardından başlayan Kolomport adlı yeni kentin inşası sürüyor. Ülke; hastane, otel, konut inşaatları için yabancı yatırımcılara açık” dedi.



Ontan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öktem de, “2020 yılı itibariyle dünyadaki 56. büyük ekonomi olan ülke, yüksek gelişme potansiyeli taşıyor. Madencilik, gıda, tekstil, kimyasal ürünler ticaret açısından öne çıkıyor. Artmakta olan altyapı ve gayrimenkul yatırımları da yurtdışından sermaye çekmekte” diye konuştu.