Standart dışı binlerce ürün

İzmir’in Buca ilçesindeki bir tekstil atölyesinde sertifikasız 14 bin adet maske ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Mahallesi’ndeki bir atölyeye baskın yaptı. Maskeler, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İşyeri sahibi H.U. gözaltına alındı. Bornova’da da polisin iki ayrı adrese düzenlediği baskınlarda tıbbi standartlara uymayan 1500 adet maske ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı Maskeler imha edilmek üzere toplandı. E.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

l AA-DHA