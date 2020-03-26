26.03.2020 - 00:01 |
Standart dışı binlerce ürün
İzmir’in Buca ilçesindeki bir tekstil atölyesinde sertifikasız 14 bin adet maske ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Mahallesi’ndeki bir atölyeye baskın yaptı. Maskeler, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İşyeri sahibi H.U. gözaltına alındı. Bornova’da da polisin iki ayrı adrese düzenlediği baskınlarda tıbbi standartlara uymayan 1500 adet maske ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı Maskeler imha edilmek üzere toplandı. E.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.
l AA-DHA
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.