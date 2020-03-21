STK’lara e-toplantı desteği

Bilgi İşlem Müdürlüğü STK’lara dijital ortamda nasıl toplantı yapacak ve programların kurulumu konusunda hizmet verecek. Başkan Cemil Tugay, “Toplantı türüne göre ihtiyaca yönelik çeşitli hazır kullanışlı uygulama seçeneklerini önerecek ve kullanabilmeleri için gerekli teknik desteği sunacağız” dedi.