21.03.2020 - 00:05 |
STK’lara e-toplantı desteği
Karşıyaka Belediyesi, koronavirüs nedeniyle toplantı yapamayan sivil toplum kuruluşlarına Bilgi İşlem Müdürlüğü vasıtasıyla e-toplantı ve danışmanlık desteği vermeye başladı.
Bilgi İşlem Müdürlüğü STK’lara dijital ortamda nasıl toplantı yapacak ve programların kurulumu konusunda hizmet verecek. Başkan Cemil Tugay, “Toplantı türüne göre ihtiyaca yönelik çeşitli hazır kullanışlı uygulama seçeneklerini önerecek ve kullanabilmeleri için gerekli teknik desteği sunacağız” dedi.
Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.