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    HaberlerEge Haberleri STK’lara e-toplantı desteği
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    21.03.2020 - 00:05 |

    STK’lara e-toplantı desteği

    Karşıyaka Belediyesi, koronavirüs nedeniyle toplantı yapamayan sivil toplum kuruluşlarına Bilgi İşlem Müdürlüğü vasıtasıyla e-toplantı ve danışmanlık desteği vermeye başladı.

    STK’lara e-toplantı desteği

    Bilgi İşlem Müdürlüğü STK’lara dijital ortamda nasıl toplantı yapacak ve programların kurulumu konusunda hizmet verecek. Başkan Cemil Tugay, “Toplantı türüne göre ihtiyaca yönelik çeşitli hazır kullanışlı uygulama seçeneklerini önerecek ve kullanabilmeleri için gerekli teknik desteği sunacağız” dedi.

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