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    HaberlerEge Haberleri STK’larla el ele
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    11.06.2020 - 00:02 |

    STK’larla el ele

    Bornova Belediyesi, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi’ni sivil toplum kuruluşları yerleşkesi haline getiriyor.

    STK’larla el ele

    Yapılacak düzenlemelerle ilçede faaliyet gösteren 700’e yakın sivil toplum kuruluşu dernek merkezi olarak yerleşkeyi gösterebilecek, ortak sekretarya ve iletişim hatlarını kullanabilecek, toplantı ve çalışmalarını ortak alanlarda yapabilecek. Projede kapsamında uluslararası kuruluşların STK’lara yönelik hibe ve desteklerini takip eden ve çalışmalar yürüten bir de ofis kurulacak.

    Kültür merkezinin içini yeniden dizayn edeceklerini belirten Başkan Mustafa İduğ, “Derneklerimizin birbiriyle iç içe olması daha etkin bir iletişimi doğal olarak da işbirliğini getirecektir” dedi.

    Yol haritası belirlendi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi(AYKOME), normalleşme süreciyle birlikte ilk toplantısını yatırımların hızlandığı Bornova’da yaptı. Başta yolların yenilenmesi olmak üzere Bornova’ya yapılacak yatırımlar masaya yatırıldı. Başkan Mustafa İduğ, “Önümüzdeki süreçte Bornova’ya önemli ölçüde yatırım gelecek” dedi.

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadıİzmir'de hafta içi olmasına rağmen Kordonboyu'na akın eden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.
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