Su ve tuzdan dezenfektan

Koronavirüs’e karşı en etkili korunma yöntemi olan kişisel hijyen için su ve tuzdan, alkolsüz dezenfektan üretildi. Muğla ve Ayvalık’taki fabrikalarda, su ve tuzun özel bir işlemden geçirilmesiyle tamamen yerli olarak üretilen Aquamirus, her türlü yiyeceğin üzerine de uygulanabiliyor. Klor yerine havuzlar, su şebekeleri ve arıtma cihazlarında da kullanılabilen dezenfektan; çöp, tuvalet ve buzdolabı kokusunu da anında yok ediyor. Dezenfektanın mantar, egzema, yara iyileştirme ve pansumanda da kullanılabildiğini dile getiren Aquamirus Ege Bölge Distribütörü Ataner Orkunoğlu, “Üründe, su ve sofra tuzunun elektroliz yöntemiyle ayrıştırılmasıyla oluşan hipokloröz asit bulunuyor. Bu etken madde, fizyolojik olarak vücutta üretilen, bakterilerin ve virüslerin öldürülmesinde kullanılan bir molekül olduğu için insan ve çevreye tamamen zararsız” dedi.