09.02.2020 - 00:01 |
Şubat ayı sanat dolu
İzmir’in en önemli kültür ve sanat tesisleri arasında yer alan Hikmet Şimşek Sanat Merkezi, Şubat ayının ilk konserinde Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası’nın (KODA) genç sanatçılarını ağırladı.
Bu ayın konser programı, 13 Şubat’ta ‘Aşk Şarkıları Konseri’yle devam edecek. 20 Şubat’ta Atakent’teki Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde ‘250. Doğum Yılında Beethoven’ temasıyla KODA Konseri var.
Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.