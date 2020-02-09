Şubat ayı sanat dolu

Bu ayın konser programı, 13 Şubat’ta ‘Aşk Şarkıları Konseri’yle devam edecek. 20 Şubat’ta Atakent’teki Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde ‘250. Doğum Yılında Beethoven’ temasıyla KODA Konseri var.