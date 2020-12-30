Şube sayısı 600’e çıkacak

Kahve Diyarı, Kovid-19’a karşın yatırım kararı aldı. 110’u pastane olmak üzere 300 şubeyle hizmet veren grup, önümüzdeki iki yılda 300 yeni şubeyle 1500 kişiyi daha iş sahibi yaparak istihdamı 5 binin üzerine çıkarmayı planlıyor. İcra Kurulu Başkanı İlknur Rodoplu, riskli dönemde bu yatırım kararını nasıl aldıklarını anlattı...

Pandemi dönemindeyiz. İşletmeler ayakta zor kalırken siz yatırım atağına geçtiniz. Nasıl oldu bu?

Aslında bu işin sırrı bol antrenman yapmanıza, öngörünüzün yüksekliğine ve sektörünüzü iyi okumanıza bağlı. Bugün dünyanın bütün ekonomistlerin kabul ettiği bir gerçek var. Krizler fırsattır. Sadece yol haritanızın iyi olması gerekir. Biz her türlü riske karşı önceden Risk Analiz Matrisimizi yapıyoruz. Yol haritamızı iyi belirlemek için şimdi değil, ilk şubemizi açtığımızda çalışmaya başladık. A, B, C planlarımızı kurguladık. Ne zaman neyle karşılaşırsak ne yaparız diye planladık. Altyapımızı hep güçlendirdik. Lojistikten tedariğe, sunumdan toplumsal taleplerin değişimine kadar hep dersimize çalıştık. Yani aslında yatırım için hazırdık.

Şu an kaç şubeyle hizmet veriyorsunuz?

Kafe-restoran konseptiyle özellikle ailelerin sosyalleşme mekânı olan Kahve Diyarı ile 100’den fazla şubemiz var. 110 üzerinde Hale Pattiserie ve Nur Pastaneleri zincirimizin yanında yeni Markamız Şerbet Sıcak Baklava ile şu an 8 şubeye ulaştık. 2021 sonunda bu markamızla 70 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. 2023 yılına kadar Kahve Diyarı konseptleriyle 200, Nur ve Hale Patisserie markaları ile 200, Sıcak Şerbet Baklava ile de 200 olmak üzere toplam 600 şubeyle hizmet sunmayı planladık. Halen 4 bin olan çalışan sayımız da 5 binin üzerine çıkacak.

Pandemiyle değişen ne oldu?

Hemen uyum sağladık. Biliyorsunuz biz ailelerin sosyalleştiği mekânlarız. Kafe-restoran konseptine sahibiz. Pandemi sürecinde güçlü alt yapımızla Al-Götür konseptine geçerek değişen tüketici alışkanlıklarına hızlı yanıt verdik. Ama burada önemli olan bayilerimizin ayakta kalabilmesiydi. Onlara kalkan görevi gördük, ellerini hiç bırakmadık. Ödemelerinde erteleme ve esneklik sağladık. Ürünlerdeki maliyet artışlarına rağmen fiyat artışı yapmadık. Sürekli danışmanlık-eğitim hizmeti verdik. Değişen tüketici alışkanlıklarına uygun Al-Götür ambalajları, CRM çalışmalarına uygun sadakat programı içeren digital menü, tek kullanımlık malzemeler ve hijyen setleri ile bayilerimizle elele krizi daha az hasarlı yönettik.

Yeni yatırımcılara sunduğunuz fırsatlar neler?

Yeni şubelerimizi AVM, üniversite kampüsleri, ana caddelere konumlandırmayı planlıyoruz. 750 ile 900 bin lira arasında bütçelenen bu konseptle aylık 100-150 bin lira ciro yapan mağazalar hedefledik. Ama bunu yaparken her yatırımcıyı düşündük. Daha düşük maliyetli “Kahve Diyarı Yanında” konseptini de hayata geçirdik. Benzin istasyonları ile sahil şeritlerinde yer alacağız. İlk noktamızı Torbalı’daki bir benzin istasyonunda açdık. Gördüğümüz ilgi doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Burada önemli olan şu. Bizim hedefimiz bir aile gibi birlikte çalışmak ve birlikte kazanmak. Üstelik ailenize ne yedirirseniz onunla iş yapmak istiyoruz. Yani ürünlerimizin sağlıklı oluşundan kalitesinden taviz vermiyoruz.

Bu yatırımlarda gençleri de işin içine kattınız mı?

Bakın bu belki de bizim için en öncelikli konu. Tüm anne babalar çocukları için en iyisini ister. Onların iş sahibi olmasını, ayakları üzerinde güçlü şekilde durabilmesini ister. Grubumuz bünyesinde çalışan 4 bin kişiden 3 binden fazlasının 18-35 yaş aralığında. Ama bu yetmez. Biz onları patron olarak görmek istiyoruz. İşte bu yüzden 4 yıldır çalıştığımız bir projemizi de hayata geçirdik. Mahallemizdeki gençlerimizi, ülkemizi kalkındırmak istiyoruz. Şerbet Sıcak Baklava isimli yeni markamızla gençlerimizin düşük yatırım maliyetleriyle iş hayatına atılmalarının önünü açtık. Şerbet dükkanının maliyeti anahtar teslim 250 bin TL olacak, yatırımın en fazla 24 ayda geri döneceği şekilde bayilerimize yüksek kâr marjı sözü de veriyoruz. Şu an 8 şubeye ulaştık, 2021 sonunda 70 şube hedefliyoruz.

2004’ten bu yana sektörde

Kahve Diyarı Grubu, akademisyen Abdurrahman Yılmaz tarafından kuruldu. 1955 yılından beri faaliyet gösteren Nur Pastaneleri’ne 2004 yılında ortak olarak sektöre adım atan Yılmaz, 2008’de Akhisar OSB’de 5 bin metrekarelik üretim alanı hizmete açtı. Geleneksel pastanecilik ile market pastaneciliğin birleştiği Hale Patisserie, grubun yeni markası oldu. Şerbet Sıcak Baklava ise Kahve Diyarı’nın yeni nesil yatırım fırsatı olarak sunuldu. 110 yataklı Özel Akhisar Hastanesi ise Abdurrahman Yılmaz’ın sağlık alanıdaki diğer yatırımıdır.