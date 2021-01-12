Sudenaz’dan bir haftadır haber yok

Narlıdere’de yaşayan Sudenaz Serter (17), 4 Ocak’ta staja gidiyorum diyerek evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Cep telefonu o günden beri kapalı olan Serter’in en son staja gitmek için otobüse bindiği belirlenildi, ailesi İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Filiz ve Ali Serter çifti, Sudenaz’a çağrıda bulundu, “Erkek arkadaşıyla birlikte evden çıktılar. Bir daha kızım eve dönmedi. Telefonları da kapalı. İyi olduğunu bilelim bu bize yeter” dedi. l DHA