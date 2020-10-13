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    13.10.2020 - 00:03 |

    Sulama sezonu sona erdi

    Sulama sezonu sona erdi

    Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarda, en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ya da damlama sistemlerini tercih ediyor. Uşak’ta sulama sezonunun tamamlandığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Toplam 20.378 dekar tarım arazisi sulandı. Sulu tarım neticesinde 2020 yılı fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 19 milyon lira ek gelir sağlandı” dedi. Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Yıldız, “Modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

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