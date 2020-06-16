Sümerbank müjdesi!

Aydın Nazilli’deki Sümerbank Basma Fabrikası için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi devreye girdi. Temeli 25 Ağustos 1935’te atılan, 9 Ekim 1937’de Atatürk tarafından hizmete açılan fabrika, teknolojiye ayak uyduramayınca 1950’den itibaren kan kaybetmeye başladı ve 1999’da borçları nedeniyle tamamen kapandı. Kompleks, Özelleştirme İdaresi’nce 2003’te bedelsiz olarak Adnan Menderes Üniversitesi’ne (ADÜ) devredilip ‘Sümer Kampüsü’ olarak kullanılmaya başlandı.

Üniversite, toplam 340 bin metrekare alana sahip komplekste Sağlık ve Meslek Yüksekokulu olarak toplam 60 bin metrekare alanda 2 bin öğrenciye eğitim veriyor. Fabrikanın 180 bin metrekare alanı ise yıllardır boş. Aydın Valiliği ile ADÜ Rektörlüğü işbirliğinde başlatılan proje kapsamında fabrikanın modernizasyonu ile fizibilite çalışmaları sürdürülüyor. 42 bin metrekare kapalı fabrika alanının yeniden üretime geçilmesi için yatırımcılar bekleniyor. Fabrika binalarında çeşitli sektörlerde yatırım yapıp üretim yapmak isteyenlere, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi de destek verecek.

‘Bulunmaz fırsat’

Fabrikanın ekonomiye ve üretime yeniden kazandırılması için çalışmalar yapan AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Sümerbank fabrikasının yatırımcılar için cazip ve bulunmaz bir fırsat olduğunu söyledi. Üniversite-sanayi işbirliğiyle hem eğitim hem de üretim yapılması için yatırımcıları beklediklerini ifade eden Erim, “Buranın tekrar ekonomiye kazandırılması için uğraşıyoruz. Fabrika binası 42 bin metrekare kapalı alanda tekniği de çok güzel yapılmış. Tekstil başta olmak üzere otomotiv, havacılık yan sanayi gibi farklı sektörlerde iş yapabilir. Fiziki olarak uygun. Yatırımcı bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde yatırımcılar, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi vasıtasıyla incelemeye gelecekler” dedi. Erim, Atatürk’ün ölmeden önce açtığı son fabrikanın Nazilli Sümerbank Fabrikası olduğunu belirtti, “Amacımız, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’le buranın eğitim ve öğretim amaçlı olarak çalışmasını sağlamak” diye konuştu.

‘Vicdanımızı sızlatıyor’

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, alanda iki yüksekokul bulunduğunu belirtti, “Burası, kanayan bir yaramız. Sadece üniversitenin yapabileceği yer değil. Atıl durumda kalması vicdanımızı sızlatıyor” dedi.