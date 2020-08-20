Süper dededen beşinci diploma

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan “Süper Dede” lakaplı emekli astsubay Mehmet Deniz, beşinci üniversite diplomasına kavuştu. Balıkesir Sındırgı’da 1940 yılında yaşam öyküsü başlayan Deniz, yarım bıraktığı lise eğitimini, astsubaylıktan emekli olduktan sonra tamamladı, ilk üniversite eğitimine ise 61 yaşında Açıköğretim Fakültesi (AÖF) büro yönetimi bölümünde başladı. 2 çocuk ve 2 torun sahibi Deniz, üniversite eğitimine devam etme kararı aldı ardından sırasıyla iktisat, işletme, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerini tamamladı. Son olarak da 2020 yılında adalet bölümü diplomasına kavuştu.



Tercümanlık yaptı



Kendisini en fazla 50’li yaşlarında hissettiğini belirten Deniz, “Gençliğimde Rusça ve Almanca tercümanlık yaptım. Yetişkinliğim de de Kur’an Kursu’na devam ettim, amatör telsizcilik, bilgisayar gibi alanlarda eğitimler aldım. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü Osmanlıca öğrenmek için okudum. Birlikte sınava girdiğim gençler hayret ediyor. Derslerin kitabı var, sabaha kadar çalışıyorum. Alzheimer olmak istemiyorum. Yaşıtlarıma sesleniyorum, evde oturmasınlar, gönüllü çalışsınlar. Mutlu olsunlar, ‘Ben de işe yarıyorum’ desinler” dedi. Deniz, gelecek yıl Acil Durum ve Afet Yönetimi (AFAD) okuyacağını sonra da Halkla İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yapacağını söyledi.