Süper Lig'e bir adım daha

Eskişehir’de bırakılan 2 puandan sonra kolay bir oyun gibi algılanan Osmanlıspor da lige tutunma savaşımı veriyor. İşi hafife alırsanız sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bu maçta geri dörtlünün orta ikilisi kaptan İbrahim ile Cenk arasındaki yaş farkı 19. Sanki baba-oğul gibi sahadalar. Yılmaz, Putsila, Tatos triosu devam ediyor. Uçlarda Turgut Doğan ile Kerim Avcı kanatları paylaşıyorlar. Ama Kerim yine golünü kendini ortaya çekerek attı. İlk gol 15’te geldi.



Tatos, o hünerli sol ayağıyla yine savunma arasına nefis bıraktı. Topla buluşan Turgut Doğan da Kerim’in sol ayağına bir lokum bıraktı. Kerim de ünlü soluyla füzeyi ateşledi. Tabela hareketlendi. 32’de Erhan Kartal, sağ kanattan Osmanlı kalecisi Mele’ye asist yaptı. Mele de Erhan’ın ikramına hayır demedi. Altay ikiyi attı. 47’de Tatos ikinci kez savunma arasına kusursuz bir top gönderdi. Turgut Doğan da ikinci kez ikramını Marco’ya yaptı.



Tabela 3’leyince keyiflendiler. Uzun aradan sonra Tavares ile Prince Segbefia’yı izleme fırsatımız oldu. Bu arada Tatos dışarı alınınca yine sinirlendi. İyi oynuyor, keyif alıyordu oynadığından.



Böyle futbolcular böyle günlerde dışarı alınmaktan hoşnut olmaz. İlk 6’nın içinde kalmak için önümüzdeki 3 maçtan çıkarılacak skorlar yaşamsal önemde. Ne diyelim, hadi bakalım kolay gelsin...



Eskişehir’de bırakılan 2 puandan sonra kolay bir oyun gibi algılanan Osmanlıspor da lige tutunma savaşımı veriyor. İşi hafife alırsanız sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bu maçta geri dörtlünün orta ikilisi kaptan İbrahim ile Cenk arasındaki yaş farkı 19. Sanki baba-oğul gibi sahadalar. Yılmaz, Putsila, Tatos triosu devam ediyor. Uçlarda Turgut Doğan ile Kerim Avcı kanatları paylaşıyorlar. Ama Kerim yine golünü kendini ortaya çekerek attı. İlk gol 15’te geldi. Tatos, o hünerli sol ayağıyla yine savunma arasına nefis bıraktı.



Topla buluşan Turgut Doğan da Kerim’in sol ayağına bir lokum bıraktı. Kerim de ünlü soluyla füzeyi ateşledi. Tabela hareketlendi. 32’de Erhan Kartal, sağ kanattan Osmanlı kalecisi Mele’ye asist yaptı. Mele de Erhan’ın ikramına hayır demedi. Altay ikiyi attı. 47’de Tatos ikinci kez savunma arasına kusursuz bir top gönderdi.



Turgut Doğan da ikinci kez ikramını Marco’ya yaptı. Tabela 3’leyince keyiflendiler. Uzun aradan sonra Tavares ile Prince Segbefia’yı izleme fırsatımız oldu. Bu arada Tatos dışarı alınınca yine sinirlendi. İyi oynuyor, keyif alıyordu oynadığından. Böyle futbolcular böyle günlerde dışarı alınmaktan hoşnut olmaz. İlk 6’nın içinde kalmak için önümüzdeki 3 maçtan çıkarılacak skorlar yaşamsal önemde. Ne diyelim, hadi bakalım kolay gelsin...