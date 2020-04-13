13.04.2020 - 00:00 |
“Süper Lig’in en büyük adayıyız”
Altay’da Turgut Doğan Şahin, Süper Lig’e yükselecek ekiplerden biri olduklarına inandığını vurguladı.
Zirve yarışında puan farkının az olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, “Birçok takım halen ilk 2 ve Play Off’u kovalıyor. Burada alınacak bir galibiyet de, bir mağlubiyet de çok önemli. Daha önce bu ligde forma giydim, tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Bu birlik ve beraberlik devam ettiği sürece, Altay bu kadro ile Süper Lig’e çıkacaktır. Bir üst ligin en büyük adaylarından biriyiz” diye konuştu.
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Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.