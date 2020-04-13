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    HaberlerEge Haberleri “Süper Lig’in en büyük adayıyız”
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    13.04.2020 - 00:00 |

    “Süper Lig’in en büyük adayıyız”

    Altay’da Turgut Doğan Şahin, Süper Lig’e yükselecek ekiplerden biri olduklarına inandığını vurguladı.

    “Süper Lig’in en büyük adayıyız”

    Zirve yarışında puan farkının az olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, “Birçok takım halen ilk 2 ve Play Off’u kovalıyor. Burada alınacak bir galibiyet de, bir mağlubiyet de çok önemli. Daha önce bu ligde forma giydim, tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Bu birlik ve beraberlik devam ettiği sürece, Altay bu kadro ile Süper Lig’e çıkacaktır. Bir üst ligin en büyük adaylarından biriyiz” diye konuştu.

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