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    21.09.2020 - 00:02 |

    Sürdürülebilir çevre için kolları sıvadılar

    DOKUZ Eylül Rotary Kulübü, sürdürülebilir çevre için kolları sıvadı. Urla Kumdenizi’nde düzenlenecek deniz temizliği ile plaj pırıl pırıl oldu. Rotary faaliyet alanlarına 2020 yılı itibariyle ‘Sürdürülebilir Çevre’ konu başlığı ekledi. Bu doğrultuda 2440. Bölge Rotary Federasyonu’na bağlı kulüpler, Dünya Temizlik Günü kapsamında eş zamanlı etkinlik kararı aldı.

    Sürdürülebilir çevre için kolları sıvadılar

    Dokuz Eylül Rotary, Dokuz Eylül Rotaract ve Dokuz Eylül Interact Kulübü, Urla Belediyesi’nin himayesinde, Urla Kent Konseyi, İzmir Yüksek Tek-noloji Enstitüsü ve Göztepe Yelken Kulübü’nün de desteğiyle Urla Kumdenizi’ne çıkarma yaptı. Etkinlikte el birliğiyle Urla Kumdenizi Plajı’nın deniz ve kıyıları temizlendi.

    ‘İhmal edemeyiz’

    2440. Bölge Guvernörü Ertan Soydan ve eşi Zehra Soydan’ın da katıldığı etkinte konuşan Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Betül Elmasoğlu, tüm dünyada doğal kaynakların telafisi imkansız şekilde hızla tükendiğini söyledi. Elmasoğlu, “Şu anda dahi insanların ve diğer canlıların yaşamını küresel kirlilik ve iklim değişikliği nedeniyle tehlikede. Çözüm üretmek zorundayız. Kağıt üzerinde kalan çözüm önerilerinin de hiçbir faydası yok, faliyete geçme-liyiz. Biz, Dokuz Eylül Rotary Kulübü olarak var gücümüzle ‘çevresel sürdürülebilirlik’ anlayışını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

    ‘Güzel yarınlar için’

    Etkinliğin çevre bilincinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu vurgulayan Elmasoğlu, “Bölgede yaşayan, genç yaşlı, tüm vatandaşların katılımı bizim için çok değerli” diye konuştu. Elmasoğlu, etkinlik boyunca sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının da gözetileceğini belirterek “İhtiya-cımız olacak çöp torbaları, tek kullanımlık eldiven ve maskeler tarafımızca gönüllülere dağıtıldı. Toplanan atıklar da belediye çevre ve temizlik işleri ekibi tarafından etkinlik bitiminde alandan alındı. Ancak bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Gelin el ele verip güzel yarınlar inşa edelim” dedi.

     

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