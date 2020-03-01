Sürdürülebilirlik TÜM Ege’ye yayılıyor

Bu kapsamda, Ege Bölgesi’nde, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) işbirliğiyle Global Compact Türkiye ESİAD Ege Platformu hayata geçti.



İmza töreninde konuşan Global Compact Türkiye Başkanı Ahmet Dördüncü, “Sürdürülebilir kalkınma için şirketlerimizi harekete geçmeye çağırıyor ve bu yolda onlara faydalanabilecekleri araçlar, uzmanlık ve işbirliği platformları sunuyoruz. Bugün hayata geçireceğimiz “Ege Platformu” ile hem çalışmalarımızı bölgede yayma imkanı bulacağız hem de yereldeki deneyimlerden faydalanacağız” dedi. ESİAD Başkanı Fadıl Sivri de, “Üretimin temel dayanağı olan şirketlerin, doğa ve çevre ile uyumlu ürün ve teknolojileri barındıran bir iş modeli içerisinde yeni bir anlayışa sahip olmaları gerekiyor. İş dünyası olarak bunu sunabilecek güçteyiz” diye konuştu.