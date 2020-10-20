Sürdürülebilirlikte ‘Altın oran’ yaklaşımı

Yaşar Holding, Küresel Raporlama Girişimi Standartları’na (Global Reporting Initiative-GRI) uyumlu ve onaylı dokuzuncu sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Raporda; gıda, içecek, tarım, hayvancılık ve balıkçılık, boya, enerji, temizlik kağıtları, bilgi teknolojileri ve turizm iş kollarında yer alan on şirketin 2019 yılında ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik temelinde gerçekleştirdiği faaliyetleri ve çıktıları yer alıyor.

Sürdürülebilirlik anlayışının kurumun temelinde yattığının altını çizen Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, “2019 raporumuzu ‘Altın oran’ temasıyla hazırladık. Tüm değerleri, yaşama değer katan ortak bir altın oranda bir araya getirmek ve işimize, çalışanlarımıza, topluma, iş ortaklarımıza ve çevreye iyi bakmak bizi daha iyi bir yaşama ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacak” diye konuştu.