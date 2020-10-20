85,65BİST1.2051.06EURO9.280.08USD7.880.05ALTIN482.40-0.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sürdürülebilirlikte ‘Altın oran’ yaklaşımı
    ABONE OL
    20.10.2020 - 00:02 |

    Sürdürülebilirlikte ‘Altın oran’ yaklaşımı

    Sürdürülebilirlikte ‘Altın oran’ yaklaşımı

    Yaşar Holding, Küresel Raporlama Girişimi Standartları’na (Global Reporting Initiative-GRI) uyumlu ve onaylı dokuzuncu sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Raporda; gıda, içecek, tarım, hayvancılık ve balıkçılık, boya, enerji, temizlik kağıtları, bilgi teknolojileri ve turizm iş kollarında yer alan on şirketin 2019 yılında ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik temelinde gerçekleştirdiği faaliyetleri ve çıktıları yer alıyor.

    Sürdürülebilirlik anlayışının kurumun temelinde yattığının altını çizen Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, “2019 raporumuzu ‘Altın oran’ temasıyla hazırladık. Tüm değerleri, yaşama değer katan ortak bir altın oranda bir araya getirmek ve işimize, çalışanlarımıza, topluma, iş ortaklarımıza ve çevreye iyi bakmak bizi daha iyi bir yaşama ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacak” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı! Canlı çekilişin sonuçlarında şanslı numaralar...

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı! Canlı çekilişin sonuçlarında şanslı numaralar...

    Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

    Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

    Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

    Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Vietnam ve Kamboçya’ya taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Vietnam ve Kamboçya’ya taziye mesajı

    Sıradaki Haber