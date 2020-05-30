‘Süreci yakından izliyoruz’

CHP İzmir milletvekilleri, son günlerde sosyal medya üzerinden yürütülen gündemle ilgili olarak, İl Başkanı Deniz Yücel’in başkanlığında toplandı. egedesonsoz.com’un haberine göre, İl Başkanlığı’ndaki toplantıda milletvekilleri Atilla Sertel, Özcan Purçu, Tacettin Bayır, Murat Bakan, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat ve Ednan Arslan hazır bulundu; Kamil Okyay Sındır, Kani Beko ve Bedri Serter de toplantıya videokonferans yöntemiyle katıldı. Toplantı da CHP il sekreteri Fulya Alçay ve il başkan yardımcıları Özkan Tice ile Şener Akdemir’de hazır bulundu.

Sosyal medya üzerinden partilerine ve partililerine karşı saldırı ve kumpas kurma çabaları olduğunu öne süren İl Başkanı Deniz Yücel, “Camilerimize, insanlarımızın inançlarına ve dini değerlerine yapılan her yanlışın gerek kurumsal olarak, gerek de bireysel olarak karşısındayız. Ancak bu saldırıları partimize mal etmeye çalışanlara da izin vermeyiz” dedi. Adli makamlara intikal eden konularla ilgili olarak da hukuki sürecin takipçisi olduklarını kaydeden Yücel, “Tüm bu konuları milletvekillerimiz, Hukuk Komisyonumuz ve İl Yönetim Kurulumuzla takip edeceğiz” vurgusunu yaptı.