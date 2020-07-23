Surlardan ne istiyorsunuz?

Yazıların yanı sıra yasak olmasına rağmen ateş yakıldığı da gözlemlendi. Surların son halini gören çevre sakinleri duruma tepki gösterdi. Yazıların tarihi alanlara yakışmadığını belirten vatandaşlardan Nuran Gültekin, “Tarihi eserlerimiz çok güzel ama şu hali içimizi acıtıyor. Ateş de yakıyorlar. Bu durum bizleri çok üzüyor” dedi. İnci Ciritoğlu da, “İnsan kendi kültürel mirasına sahip çıkmadığı zaman ne ecdadını tanır ne de geleceğe miras bırakır. Tarihe saygımız olması lazım. Yerel yönetimler, mahalle muhtarları eğer çocuklar grafiti yapmak istiyorsa, onlara bir duvara, alana yönlendirebilir. Belediyelere burada çok iş düşüyor” diye konuştu.