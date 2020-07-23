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    HaberlerEge Haberleri Surlardan ne istiyorsunuz?
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    23.07.2020 - 00:03 |

    Surlardan ne istiyorsunuz?

    İzmir'in farklı dönemlerine ait kalıntılar taşıyan, Makedonya Kralı Büyük İskender’in isteğiyle yapılan Kadifekale’nin taş duvarlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla yazılan yazılar tahribat yarattı.

    Surlardan ne istiyorsunuz?

    Yazıların yanı sıra yasak olmasına rağmen ateş yakıldığı da gözlemlendi. Surların son halini gören çevre sakinleri duruma tepki gösterdi. Yazıların tarihi alanlara yakışmadığını belirten vatandaşlardan Nuran Gültekin, “Tarihi eserlerimiz çok güzel ama şu hali içimizi acıtıyor. Ateş de yakıyorlar. Bu durum bizleri çok üzüyor” dedi. İnci Ciritoğlu da, “İnsan kendi kültürel mirasına sahip çıkmadığı zaman ne ecdadını tanır ne de geleceğe miras bırakır. Tarihe saygımız olması lazım. Yerel yönetimler, mahalle muhtarları eğer çocuklar grafiti yapmak istiyorsa, onlara bir duvara, alana yönlendirebilir. Belediyelere burada çok iş düşüyor” diye konuştu.

    8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdüİstanbul Büyükçekmece'de bir kişi 2 çocuğunun annesi olan 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü. Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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