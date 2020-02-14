14.02.2020 - 00:02 |
Sürpriz ziyaret
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Sevgililer Günü konserine hazırlanan Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun provasına katıldı, ‘Şimdi Uzaklardasın’ isimli şarkıyı seslendirdi.
Herkesi pazar günü yapılacak konsere davet eden İduğ, “Sevgi ve aşkla çalışıyoruz” dedi.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.