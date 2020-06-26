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    HaberlerEge Haberleri Süt dağıtımına devam
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    26.06.2020 - 00:05 |

    Süt dağıtımına devam

    Merkezefendi Belediyesi’nin önemli projelerinden biri olan, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 2-5 yaş arasındaki çocukların sağlıklı ve doğal süt içmesini sağlamak amacıyla başlatılan ve Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen Halk Süt dağıtımı tekrar başladı.

    Süt dağıtımına devam

    Proje çerçevesinde gelecek aydan itibaren, yeni kayıtlar www.merkezefendi.bel.tr üzerinden yapılacak. Başkan Şeniz Doğan, “Bütün hizmetlerimiz Merkezefendi ve Merkezefendililer için” dedi.

    Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.
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