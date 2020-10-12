‘Süt Kuzusu’ büyüdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi üretici kooperatiflerinden aldığı sağlıklı sütleri, kentte yaşayan çocuklara ulaştırmayı sürdürüyor. Süt Kuzusu projesinden artık Tire, Beydağ, Çeşme, Karaburun ve Kiraz ilçelerindeki çocuklar da yararlanacak. 1 ile 5 yaş arasındaki çocukların faydalandığı proje kapsamındaki süt dağıtım ağına bu ilçelerin de dahil edilmesinin ardından talepler toplanmaya başlandı. Süt dağıtımlarının önümüzdeki haftalarda yapılması planlanıyor. Böylece daha önce 11 merkez ilçede uygulanan Süt Kuzusu projesi 30 ilçenin tamamına ulaşmış olacak. Süt Kuzusu projesi kapsamında, 160 bin çocuğa, ayda 8’er litre süt dağıtımı sağlanacak. Proje sayesinde bugüne kadar toplamda 427 bin 512 çocuğa ulaşıldı. Üreticinin her zaman yanlarında olacaklarını belirten Başkan Tunç Soyer, “Siz ürettikçe biz Büyükşehir Belediyesi olarak daha da almaya talibiz. Hedefimiz UHT süt paketleme tesisi kurarak üreticimize daha da güç katmak” diye konuştu.