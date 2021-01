Süt üreticisiyle buluştu

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Bayındır’da süt üreticileri ile bir araya geldi. Her zaman üreticinin yanında olduklarını belirten Kırkpınar, “Büyükbaş hayvan sayısını 9.9 milyondan 18.2 milyona, küçükbaş hayvan sayısını da 32 milyondan 49.8 milyona ulaştırdık. Kırmızı et üretiminin 421 bin tondan 1.1 milyon tona, beyaz et üretiminin 696 bin tondan 2.2 milyon tona yükseltildi. Süt üretimi ise 8.4 milyon tondan 22.1 milyon tona çıkartıldı. Sütün referans litre fiyatını çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 353 milyon 849 bin lira destekleme ödemesi yaparak daima üreticinin yanında olduk. Süt üreticilerimiz yalan haberlere inanmasınlar sütlerini istedikleri yerde en iyi fiyata verebilir” dedi.

Ulusal Süt Konseyi 2021 Ocak-Nisan ayları için geçerli çiğ süt tavsiye satış fiyatını 2.80 TL/LT olarak açıkladığına değinen Kırkığınar, “Tarım ve Orman Bakanlığımızca da aynı dönemde çiğ süt desteği 30 kuruş olarak uygulanacak. Böylece, bu çiğ süt tavsiye satış fiyatı ve 30 kuruş çiğ süt desteği ile paritenin 1.30’un üzerinde kalmasını sağlamış olacağız” diye konuştu.