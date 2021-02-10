10.02.2021 - 00:05 |
Suyla buluşma mutluluğu başka
BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Bandırma’nın kırsal mahallerindeki temiz içme suyu sorununu, çözdü.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Yenisığırcı, Doğruca, Akçapınar ve Ömerli mahallelerindeki vatandaşların talebinin karşılandığını belirtti. Terfi istasyonunun devreye girmesiyle Bandırma merkezdeki içme suyu arıtma tesisinden kırsal mahallelere iletim hattıyla su verilmeye başlandı.
Başkan Yılmaz, arsasını bağışlayarak tesisin yapılmasının önünü açan Hacı Hamdi Kaptan’a teşekkür etti. Ömerli Mahallesi Muhtarı Murat Karaca, Doğruca Mahallesi Muhtarı Adem Taştekin, Akçapınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kocabıyık, mutlu olduklarını söyledi.
l F. EMRAH ERDOĞAN DHA