BİST1.5440.60EURO8.56-0.07USD7.06-0.07ALTIN417.400.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Suyla buluşma mutluluğu başka
    ABONE OL
    10.02.2021 - 00:05 |

    Suyla buluşma mutluluğu başka

    BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Bandırma’nın kırsal mahallerindeki temiz içme suyu sorununu, çözdü.

    Suyla buluşma mutluluğu başka

    Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Yenisığırcı, Doğruca, Akçapınar ve Ömerli mahallelerindeki vatandaşların talebinin karşılandığını belirtti. Terfi istasyonunun devreye girmesiyle Bandırma merkezdeki içme suyu arıtma tesisinden kırsal mahallelere iletim hattıyla su verilmeye başlandı.

    Başkan Yılmaz, arsasını bağışlayarak tesisin yapılmasının önünü açan Hacı Hamdi Kaptan’a teşekkür etti. Ömerli Mahallesi Muhtarı Murat Karaca, Doğruca Mahallesi Muhtarı Adem Taştekin, Akçapınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kocabıyık, mutlu olduklarını söyledi.
    l F. EMRAH ERDOĞAN DHA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Göbeklitepe'deki gizemli bloğun sırrı ortaya çıktı

    Son dakika! Göbeklitepe'deki gizemli bloğun sırrı ortaya çıktı

    Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

    Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    Son dakika haberi: Koronavirüste korkutan tablo! Can kaybı azalıyor ama...

    Son dakika haberi: Koronavirüste korkutan tablo! Can kaybı azalıyor ama...

    Sıradaki Haber