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    HaberlerEge Haberleri ‘Tadımız tuzumuz kalmadı artık’
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    30.03.2020 - 00:00 |

    ‘Tadımız tuzumuz kalmadı artık’

    ‘Tadımız tuzumuz kalmadı artık’

    TFF 1. Lig’de sezona dünya çapında pandemi ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle verilen süresiz arada geçen hafta antrenmanlara yeniden başlama tarihini erteleyen Akhisarspor, Futbol Federasyonu’nun 2 Nisan Perşembe günü yapacağı durum değerlendirme toplantısında alacağı kararları bekliyor. Geçen haftadan bu yana Akhisar’dan ayrılmayıp gelişmeleri takip eden Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Takım olarak beklemedeyiz. Yabancılarımın hiçbiri Türkiye’den ayrılmadı. Hepsi İzmir’de evlerindeler. Verdiğimiz özel programlar dahilinde evlerinden çalışıyorlar. Yaşadığımız bu zorlu süreçte tüm takımların randımanı doğal olarak düştü. Salgın yüzünden kimsenin tadı tuzu kalmadı. Dilerim en kısa sürede salgın etkileri azalır ve ligler kaldığı yerden başlayıp tamamlanır. Sabırsızlıkla ülkemizin bu kötü günleri geride bırakmasını bekliyor ve de diliyoruz” dedi.

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