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    HaberlerEge Haberleri Tadını beğendi iş kapısı yaptı
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    17.11.2020 - 00:02 |

    Tadını beğendi iş kapısı yaptı

    Tadını beğendi iş kapısı yaptı

    MANİSA Saruhanlı’da, elektronik eşya üretimi yapan bir fabrikada işçi olarak çalışan evli, bir çocuk babası Tufan Yılmaz (35), 7 yıl önce tattığı ve çok beğenip ek gelir olsun diye evinin bahçesinde kurduğu serada yetiştirmeye başladığı istiridye mantarı üretiminde işi büyüttü. 3 yıl önce de Genç Çiftçi Projesi ile tanışan Yılmaz, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden aldığı destekle işi daha da büyütüp, 120 metrekarelik sera kurdu. Seralarından yılda 3 defa ürün elde eden Yılmaz, yılda ortalama 8 ton mantar üretip kilosunu kalitesine göre 9 ile 15 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

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