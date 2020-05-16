‘Takımda pozitif vakamız yok’

Yapılan testlerin sonuçlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Kadir Dağlı, “Çok şükür bu salgın hastalık hem oyuncularımızda hem teknik heyette hem de çalışanlarımızda görülmedi. Teknik Direktörümüz Yusuf Şimşek’in talimatı doğrultusunda idmanlarımızda şimdilik topla çalışma yok. Yaklaşık 10 gün sonra topla birlikte çalışacak olan oyuncularımız yine kondisyon ve soyunma odasını dezenfekte işlemi tamamlandıktan sonra sırayla kullanıyor” dedi.