BİST99.7680.57EURO 7.480.00USD6.90-0.21ALTIN386.910.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Takımda pozitif vakamız yok’
    ABONE OL
    16.05.2020 - 00:00 |

    ‘Takımda pozitif vakamız yok’

    Ekol Hastanesi Balıkesirspor’da futbolcular ve teknik heyet olmak üzere kulüpteki çalışanlar dahil 61 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

    ‘Takımda pozitif vakamız yok’

    Yapılan testlerin sonuçlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Kadir Dağlı, “Çok şükür bu salgın hastalık hem oyuncularımızda hem teknik heyette hem de çalışanlarımızda görülmedi. Teknik Direktörümüz Yusuf Şimşek’in talimatı doğrultusunda idmanlarımızda şimdilik topla çalışma yok. Yaklaşık 10 gün sonra topla birlikte çalışacak olan oyuncularımız yine kondisyon ve soyunma odasını dezenfekte işlemi tamamlandıktan sonra sırayla kullanıyor” dedi.

    Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren  Mustafa Boz (16) kayboldu.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (15 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kanser hastası Türk genci İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye geldi

    Kanser hastası Türk genci İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye geldi

    Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

    Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

    Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

    Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

    AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı

    AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı

    Sıradaki Haber