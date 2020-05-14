14.05.2020 - 00:02 |
Taksi duraklarında dip bucak temizlik
İçişleri Bakanlığı’nın yeni yayınladığı hijyen tedbirleri kapsamında, Burhaniye’de faaliyet gösteren 8 taksi durağı ve bunlara bağlı olarak çalışan 62 taksi aracı belediyenin dezenfekte ekipleri tarafından steril hale getirildi.
Ayrıca taksicilere içinde el dezenfektanı, maske ve eldivenlerin bulunduğu sterilizasyon paketleri
hediye edildi.
İzmir’de pompalı tüfek dehşetiİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.