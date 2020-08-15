Taksici memnun kahveci dertli

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, taksimetre ayarı yaptıran şoför esnafını ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alıp talepleri dinleyen Batur, “Esnafımızın her zaman yanındayız” dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ise, taksimetre ayarı yaptıkları sahanın temizliğini yapan Konak Belediyesi’nin yaptığını belirtip teşekkür etti. “Tüm belediyelerimize, değerli başkanlarımıza müteşekkiriz, her biri esnaf dostu” diyen Batur, “Buraya ikram aracı tahsis edildi, seyyar tuvalet de getirildi. Sayın Batur’a şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı

Kahvecilerden eylem

Öte yandan kentteki diğer bir esnaf grubu İzmir Kahveciler Odası da; okey, tavla ve iskambil yasağının sonlandırılması taleplerini Gündoğdu Meydanı’nda dile getirdi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de kahveci esnafına destek oldu. Koronavirüsten en çok etkilenen kesimin esnaf ve sanatkarlar olduğunu belirten oda Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, “İş yerlerimizin açılmasının yarardan fazla zararı oldu. İnsanlar oyun oynamaya, oynarken sohbet etmeye geliyor; çay kahve içmeye değil. Faturalar ve çalışan maaşları ödeniyor ama gelir elde edemiyor. Devlete vergi ödeyen, sicile kayıtlı oda üyesi olan esnafa kira desteğinde bulunulmalıdır. Esnaflarımızın kapalı olduğu süre boyunca ödemekle yükümlü olduğu SGK primlerininin ve vergilerin devletimizce ödenmesini, tüm kredi borçlarımızın yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz. İnternet kafelere de ekonomik destek verilmelidir” dedi.

Sertel de, “Kahvecilerin vergileri, hayat mücadelesi devam ediyor. Evlerinde ekmek bekleyenler gözünü Ankara’ya çevirmiş çıkacak kararı bekliyor. Esnafın hakkı hukuku korunsun” dedi.