24.04.2020 - 00:00 |
Taksicilerden konvoy
Çanakkale’de yaklaşık 50 taksici, otomobilleriyle konvoy oluşturup, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Türk bayraklarıyla süslenen taksiler, kentin en işlek caddelerinde korna çalarak, tur attı. l DHA
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.