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    22.08.2020 - 00:04 |

    Taksilerde temassız ödeme

    Esnaf-kamu işbirliğiyle hayata geçirilen ve 2 bin 823 taksinin tamamına kurulab ENTAKSİ İZMİR de kredi kartıyla temassız ödeme başladı.

    Taksilerde temassız ödeme

    Yılbaşından itibaren başarıyla kullanılan uygulamayı tamamen hazır hale getirdiklerini belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, “Dünyadaki dijital dönüşümle birlikte ulaşım da kabuk değiştiriyor. Bu değişime ayak uydurmayanın ayakta durma şansı yok. Her gün binlerce kişiyi istedikleri yere taşıyan İzmir taksilerini, bu mesleğin yöneticileri olarak geleceğe, daha güzel yarınlara taşıyoruz. Uygulamamız şoförleri puanlama gibi birçok yeniliği barındırıyor. Temassız ödeme de özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde büyük önem taşıyor” dedi.

    24 saat hizmet

    Akıllı cihazlara indirilebilen EnTaksi İzmir’i kullanmak için cep telefonu numarası üzerinden giriş yapmak yeterli oluyor. Aplikasyonla günün 24 saati bir tuşla taksi çağrılabiliyor.

     

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