Taksimetreye yüzde 16 zam!

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla taksi taşıma tarifesi iki yıl sonra güncellendi. Açılış ücreti 4.20, kilometre ücreti de 4.30 liraya yükseltildi. Ayrıca kısa mesafe düzenlemesine gidildi, indi-bindi bedeli 10 lira oldu. Artışın iki yıllık enflasyonun yarısı oranında olduğunu açıklayan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “Yeni tarife yarından itibaren geçerli olacak. Müşterilerimiz ile esnafımızın en çok karşı karşıya geldiği kısa mesafe sorunu da çözüldü. Akaryakıt, lastik, yedek parça başta olmak üzere giderlerdeki artışlar nedeniyle zamdan başka seçenek kalmadı, yaklaşık yüzde 16 oranında zam yapıldı” dedi.