31.05.2020 - 00:04 |
Talebe zor yetişiyorlar
Egeli çiftçiler, koronavirüs salgını sürecinde evde geçen günlerde büyük talep gören erik, kiraz ve çilek gibi bahar meyvelerini tüketiciye yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.
Manisa Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek, hasadın verimli olduğunu, salgın nedeniyle başta ürünü pazarlama konusunda tedirginlik yaşadıklarını ancak herhangi bir olumsuz tabloyla karşılaşmadıklarını belirtti. Manisa’nın papaz eriği ve kirazın üretiminde söz sahibi olduğunu ifade eden Kocagöbek, “Her gün ikişer saat mesai yapıyoruz” dedi.
İç pazar güldürdü
Türkiye’nin çilek üretim merkezlerinden Aydın’da da üreticiler alebi karşılamaya çalışıyor. Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “İhracatta istenileni alamadık.İç pazardaki tüketim üreticiyi güldürdü” dedi. Üretici de piyasaya geçen yılın iki katı, yaklaşık 40 ton çilek gönderildiğini belirtti.
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