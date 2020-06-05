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    HaberlerEge Haberleri Talep, TOBB’a iletildi
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    05.06.2020 - 00:03 |

    Talep, TOBB’a iletildi

    Talep, TOBB’a iletildi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan ve Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere Tüketici Lehine Yapın Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” sigortacılık mesleğini sürdürenleri tedirgin etti. Yeni Yönetmeliğin, her meslekten kişilerin sigorta işlemi yapabilmesine olanak sağladığını, sigortacılık mesleğindekilerin ise sadece sigortacılık yapmasını gerektirdiğini” ileri süren Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) üyeleri, bu konuda odadan destek talep etti. MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Durumu bir dilekçe ile TOBB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bildirerek yeni yönetmeliğin iptalini ve eski yönetmeliğin aynen devam etmesini istedik” dedi.

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